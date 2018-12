POL-NOM: Verkehrsunfall bei Ertinghausen

Northeim (ots) - Kreisstraße 430 zwischen Ertinghausen und Hardegsen - Montag, 3. Dezember 2018, gegen 05.50 Uhr

HARDEGSEN (fal) - Am Montag gegen 05.50 Uhr kam es auf der Kreisstraße zwischen Ertinghausen und Hardegsen zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Autofahrerin vermutlich nur leicht verletzt wurde.

Die 22-Jährige Ertinghäuserin war mit ihrem Kleinwagen in Richtung Hardegsen unterwegs. In einer langgezogenen Linkskurve kollidierte sie trotz einer Vollbremsung mit einer auf der Fahrbahn stehenden Rinderherde. Bei dem Zusammenprall entstand an dem Pkw ein Totalschaden in Höhe von ca. 7.000 Euro. Die Galloways entfernten sich anschließend auf eine Wiese. Ob eines der Tiere ernsthaft verletzt ist, war auf den ersten Blick nicht erkennbar.

Die 22-Jährige wurde mit einem RTW vorsorglich zum Weender Krankenhaus gefahren. Der Pkw wurde abgeschleppt.

