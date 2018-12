POL-NOM: Zeugenaufruf nach Diebstählen aus Pkw in Northeim

Northeim (ots) - 37154 Northeim, Graf-Otto-Str. / Wilhelmstr., 1./2.12.2018 21:00 Uhr - 09:00 Uhr

Northeim (schlar) - In der Nacht von Samstag, 01.12.2018, auf Sonntag, 02.12.2018, wurden aus zwei Pkw, die zum einen in der Graf-Otto-Str. und zum anderen in der Wilhelmstr. in Northeim abgestellt waren, Gegenstände entwendet. Hierzu wurde von dem / den unbekannten Täter(n) die Seitenscheiben der Fahrzeuge eingeschlagen. Insgesamt wurde Diebesgut in einem Wert von ca. 130EUR entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 700 EUR. Die Polizei Northeim erbittet mögliche Hinweise / Beobachtungen, unter der Rufnummer 05551 / 7005-115.

