POL-NOM: Aus Wut Verkehrsschild beschädigt

Einbeck (ots) - Dassel, OT Markoldendorf 02.12.2018; 01:50 Uhr

Am frühen Samstagmorgen wurde ein 21jähriger Einbecker aufgrund auffälligen Verhaltens in Verbindung mit dem Konsum von Alkohol von einer Party in der "Alten Molkerei" verwiesen. Da sich der junge Mann so sehr darüber geärgert hatte und seine Aggressionen nicht mehr unter Kontrolle halten konnte, riss er ein Verkehrsschild am dortigen Fußgängerüberweg heraus und beschädigte dieses dabei. Der Verursacher ist namentlich bekannt. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren gegen den Mann wegen Sachbeschädigung ein.

