POL-NOM: Unter Drogeneinfluss am Steuer

Einbeck (ots) - Dassel / OT Relliehausen (Kr.) 01.12.2018; 15:50 Uhr

Am Samstagnachmittag führten Beamte des Polizeikommissariates Einbeck in Dassel und Umgebung Alkohol-und Drogenkontrollen durch. Hierbei kontrollierten sie auch in Relliehausen einen bereits polizeilich bekannten 35jährigen Mann aus Sievershausen mit seinem Pkw. Während der Kontrolle zeigte der Mann körperliche Auffälligkeiten, die auf einen möglichen Drogenkonsum hindeuten. Da er sich aber im weiteren Verlauf nicht sehr kooperativ verhielt und jegliche Maßnahmen der Polizei verweigerte, ordneten die Beamten die Entnahme einer Blutprobe bei ihm an und leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein. Abschließend wurde ihm noch die Weiterfahrt mit seinem Pkw untersagt.

