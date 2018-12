Uslar (ots) - Uslar (Se) In 37170 Uslar, Braustraße in Höhe des Ärztezentrums, kam es am Samstagabend (01.12.2018), gegen 21.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden in Höhe von ca 4000.-EUR. Ein 77- jähriger Pkw-Fahrer aus einem Uslarer Ortsteil befuhr die Braustraße in Richtung Forstgasse und kam aus Unachtsamkeit nach rechts auf den Parkstreifen. Dort kollidierte er mit dem geparkten Pkw eines Uslarers.

