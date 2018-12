POL-NOM: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Osterode (ots) - 37520 Osterode, Am Posthof 1 01.12.2018, 12.10 -12.20 h

OSTERODE (wcz) Am Samstag stellt der Geschädigte seinen PKW, ein Skoda, am Posthof vor der Hausnummer 1 in der Zeit von 12.10 - 12.20 h ab. In dieser Zeit wurde der PKW an der linken Seite mit einem spitzen Gegenstand beschädigt. Zudem wurde ein Zettel am Fahrzeug vorgefunden, in dem über das Parkverhalten Beschwerde geführt wurde. Hinweise an die Polizei Osterode unter 05522-508-0

