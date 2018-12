POL-MA: Heidelberg: Brand in Friseursalon. 30 Hotelgäste kurzzeitig evakuiert.

Heidelberg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 3 Uhr, brach aus vermutlich technischer Ursache ein Brand in einem Friseurgeschäft in der Bergheimer Straße aus. Nach Auslösen der Brandmeldeanlage des benachbarten Hotels in der Rohrbacher Straße, mussten ca. 30 Hotelgäste ihre Zimmer vorsorglich verlassen und sich kurzzeitig nach draußen begeben. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Nach Freigabe konnten die Gäste wieder in ihre Unterkunft zurück. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt

