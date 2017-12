POL-PDLU: Verkehrsunfälle im Weihnachtsstress

Frankenthal (ots) - Alle Jahre wieder...Je näher die Weihnachtsfeiertage rücken, desto höher ist das Verkehrsaufkommen auf den Parkplätzen der vielen Einkaufs- und Supermärkten im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Frankenthal und das Stresslevel vieler Verkehrsteilnehmer steigt, was nicht selten zu Verkehrsunfällen führt. Seit Mittwoch, den 21.12.2017, ereigneten sich auf alleine nur auf Parkplätzen von Supermärkten im Stadtgebiet Frankenthal insgesamt fünf Verkehrsunfälle, wovon in drei Fällen der verantwortliche Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle flüchtete. In einem Fall konnte dieser jedoch durch aufmerksame Zeugen ermittelt werden. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Um heute noch unfallfrei und sicher durch den Weihnachtsstress zu kommen, gibt ihre Polizei Frankenthal folgende Verhaltenstipps: - Fahren Sie bei hohem Verkehrsaufkommen besonders aufmerksam und vorrausschauend! - Bleiben Sie bei der Parkplatzsuche gelassen und geduldig, es findet sich meist immer ein Parkplatz! - Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt! Melden sie Verkehrsunfälle daher immer der Polizei und verbleiben sie am Fahrzeug. - Im Falle eines Unfalles genügt ein Zettel an der Windschutzscheibe nicht! - Verständigen sie als Zeuge unverzüglich die Polizei, falls sie eine Verkehrsunfallflucht beobachten!

Kommen sie sicher und möglichst stressfrei durch die Weihnachtszeit! Wir wollen, dass Sie sicher leben! - Ihre Polizei Frankenthal wünscht frohe und besinnliche Weihnachten!

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

