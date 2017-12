POL-PDLU: Motivierter Schüler

Speyer (ots) -

22.12.2017, 07:50 Uhr Wie üblich wurde ein Sechsjähriger Schüler von seinem Vater am gestrigen Morgen in die Schule gebracht. Was beide offenbar vergessen hatten - in Rheinland-Pfalz hatten bereits die Schulferien begonnen. Der etwas hilflos wirkende junge Mann wurde von einer netten Dame eingesammelt, welche auch hiesige Wache verständigte. Beim Eintreffen der Kollegen löste der kleine Einstein fleißig Mathematikaufgaben. Sein Vater wurde verständigt, der den Jungen umgehend abholte.

