POL-PDLU: (Frankenthal) Lkw-Unfall auf der B9

Frankenthal (ots) - Ein 39-jähriger Lkw-Führer befährt am 22.12.2017, gegen 09.10 Uhr, mit seinem Lkw mit Anhänger, beides mit Containern beladen, die B9 aus Ludwigshafen kommend in Richtung Frankenthal. Auf der Tangente zur B9 in Richtung Speyer kippt, vermutlich in Folge nicht angepasster Geschwindigkeit, der Container vom Anhänger und fällt auf die dort einspurige Fahrbahn. Der Anhänger selbst wird noch einige Meter mitgeschleift. An Lkw und Anhänger, sowie an dem umgestürzten Container entsteht ein nicht unerheblicher Schaden von etwa 15.000 Euro. Weiterhin wird noch die Leitplanke beschädigt, hier wird der Schaden auf etwa 500 Euro geschätzt. Personen oder weitere Verkehrsteilnehmer werden bei dem Unfall nicht geschädigt. Für die Zeit der Unfallaufnahme und der Bergung des vollbeladenen Containers muss die B9 in diesem Bereich für etwa 2 ½ Stunden teilweise voll gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führt.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Frankenthal unter der Rufnummer 06233/313-0 oder der Polizeiwache Maxdorf unter der Rufnummer 06237/934-100 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

