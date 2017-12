POL-PDLU: Speyer - Anhänger gestohlen (45-2112)

Speyer (ots) -

19.12.2017, 10.00 Uhr - 21.12.2017, 17.00 Uhr Unbekannte entwendeten in der Werkstraße einen PKW Anhänger, auf dem ein Dampfstrahler aufgeladen war. Der Anhänger war mit einem Schloss gegen Diebstahl gesichert. Schadenshöhe: 55.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

