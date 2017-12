POL-PDLU: Brand in Werkstatt

Frankenthal (ots) - In der Nacht von 22.-23.12. kam es an einem Werkstattgebäude in der Wormser Straße zu einem Brand. Aus bisher ungeklärter Ursache gerät das Eingangstor einer Kfz-Werkstatt für Glas-Reparatur in Flammen und wird dadurch komplett zerstört. Die Feuerwehr kann ein Übergreifen auf das eigentliche Gebäude sowie eine angrenzende Tankstelle verhindern. Dennoch entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 8000 EUR.

