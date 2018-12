POL-MA: Heidelberg-Neuenheim: Vorfahrtsverletzung 2 Verletzte

Heidelberg-Neuenheim (ots) - Am Sonntagnachmittag, gg. 14.30 Uhr, missachtete ein 43-jähriger Volvo-Fahrer, der die Schröderstraße befuhr, die Vorfahrt des von rechts aus der Quinckestraße kommenden Seat. Die Fahrzeuge stießen im Kreuzungsbereich zusammen und prallten anschließend an eine Grundstücksmauer. Beide Fahrer wurden leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Die Autos mussten abgeschleppt werden, es entstand ein Sachschaden von rund 26.000 Euro.

