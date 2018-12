Mannheim (ots) - Am Sonntag gegen 16.00 Uhr kam es in der Dachgeschoßwohnung eines Mehrfamilienhauses in der Stockhornstraße zu einem Brand, durch den die Wohnung unbewohnbar wurde. Beim Öffenen des Backofens, in dem sich ein Braten befand, kam es offenbar zu einer Stichflammme, die auf einen Hängeschrank übergriff und diesen in Brand setzte. Alle Bewohner des Anwesens konnten das Haus unverletzt verlassen. Nach ca. einer halben Stunde hatte die Feuerwehr das Feuer gelöscht. Die anderen Wohnungen blieben unbeschädigt, so dass die Anwohner zurückkehren konnten. Die Höhe des Sachschadens ist bislang nicht bekannt.

