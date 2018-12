POL-MA: Mannheim-Innenstadt: Betrunkene Autofahrerin fährt ins Gleisbett

Mannheim-Innenstadt (ots) - Am Sonntagmorgen, gg. 07.00 Uhr, kam eine 33-jährige Mercedes-Fahrerin beim Abbiegevorgang von der regennassen Fahrbahn ab und fuhr in den Gleisbereich. Sie war zuvor auf der Straße zwischen den Quadraten U 3 / U 4 gefahren und wollte auf den Friedrichsring i.R. Wasserturm abbiegen. Passanten versuchten zunächst das festgefahrene Mercedes Cabrio aus dem Gleisbereich zu schieben, was nicht gelang. Das nicht mehr fahrbereite Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von zirka 5.000 Euro. Bei der Fahrerin konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, weshalb eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Straßenbahnverkehr wurde nicht beeinträchtigt.

