POL-MA: Mannheim-Neckarau: Autos und Passanten mit Flaschen beworfen. Zeugen gesucht!

Mannheim-Neckarau (ots) - Am Samstag, gg. 23.00 Uhr, meldeten Passanten dass aus einem Anwesen in der Neckarauer Straße Glasflaschen auf die Straße, bzw. auf den Gehweg geworfen werden. In der lokalisierten Wohnung, nahe der Einmündung Schulstraße, konnten fünf Jugendliche angetroffen werden, welche teilweise alkoholisiert waren. Zwei der Jugendliche räumten die Flaschenwürfe ein. Die Jugendlichen wurden ihren Eltern überstellt. Das PRev. Mannheim-Neckarau hat die Ermittlungen wegen gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr aufgenommen. Zeugen und eventuelle Geschädigte werden gebeten sich unter Tel.: 0621/833970 beim PRev. Mannheim-Neckarau zu melden.

