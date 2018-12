POL-MA: Mannheim-Sandhofen: Pkw kollidiert mit Straßenbahn

Mannheim (ots) - Am Samstagnachmittag den 01.12.2018 gegen 14.45 Uhr wollte ein 29-jähriger BMW-Fahrer aus Mannheim von der Sandhofer Straße nach rechts in die Hanfstraße abbiegen. Dabei missachtet das rote Licht der dortigen Bedarfsampel und kollidierte mit der aus Richtung "Stich" kommenden Straßenbahn der Linie 3. Der Pkw-Fahrer wurde mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert. In der Straßenbahn wurde niemand verletzt. Der Pkw musste auf Grund seiner starken Beschädigungen abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf ca. 32.000 Euro geschätzt.

