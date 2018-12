POL-MA: Mannheim-Käfertal: PKW Brand

Mannheim-Käfertal (ots) - Zeugen meldeten am frühen Sonntagmorgen, gg. 04.30 Uhr, einen brennenden PKW in der Weinheimer Straße, Höhe Neunkirchner Straße in MA-Käfertal. Aus bislang unbekannter Ursache geriet ein geparkter Mitsubishi in Brand, wobei das Feuer auf einen davor geparkten VW-Passat übergriff. Die Berufsfeuerwehr Mannheim löschte beide Fahrzeuge. Der Mitsubishi brannte völlig aus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 28.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Das PRev. MA-Käfertal hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Mannheim

Michael Neider

Telefon: 0621 174-2333

E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell