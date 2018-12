POL-MA: Pkw von der Fahrbahn abgekommen und in die Böschung gestürzt

Weinheim / Rhein-Neckar-Kreis / A 656 / A 5 / Kreuz Weinheim (ots) - Am Sonntagnachmittag gegen 13.45 Uhr kam ein Suzuki-Fahrer am Kreuz Weinheim auf der Überleitung von der A 656 zur A5 Richtung Heidelberg wegen Nässe nach rechts von der Fahrbahn ab und stürzte einen Hang hinunter. Die zwei Fahrzeuginsassen wurden hierbei nicht verletzt. Am Pkw entstand Totalschaden. Zur Bergung mussten mehrere kleinere Bäume beseitigt werden. Die Bergungs- und Aufräumarbeiten dauerten bis in die frühen Abendstunden an.

