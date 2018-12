POL-NOM: Täter warf faustgroßen Stein durch die Scheibe

Osterode (ots) - Bad Grund, Von-Eichendorff-Straße, 01.12.18

BAD GRUND (US) Am Samstag, mitten in der Nacht, warf ein bislang unbekannter Täter einen faustgroßen Bruch- /Naturstein, von der Gartenseite aus, mit großer Wucht gegen ein Wohnzimmerfester der Geschädigten. Der Stein durchschlug im 1. OG die Doppelverglasung und landete mitten im Wohnzimmer. Es entstand ein Schaden i.H.v. 500,-- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Bad Grund unter der Tel. 05237/1421 entgegen.

