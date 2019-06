Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer

Fahren ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss (63-2706)

Ludwigshafen (ots)

27.06.2019, 16:50 Uhr

Im Rahmen der Streife konnte im Hirschgraben ein mit zwei Personen ohne Helm besetzter Roller festgestellt werden, der Richtung Bahnhofstraße fuhr. Ein Kennzeichen war an dem Kleinkraftrad nicht angebracht. Bei der polizeilichen Kontrolle gab der 15jährige Fahrer nach den mitzuführenden Dokumenten befragt sofort an, nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Bei einer Überprüfung der Geschwindigkeit des Kleinkraftrades mittels Rollenprüfstand konnte zudem eine Höchstgeschwindigkeit von nahezu 80 km/h festgestellt werden. Weiterhin wies der Fahrer drogentypische Auffallerscheinungen auf und räumte auf Vorhalt ein, vor einem Tag einen Joint geraucht zu haben. Bei dem Beschuldigten wurde deshalb eine Blutprobe entnommen. Danach wurde er von hiesiger Dienststelle aus in die Obhut seines Vater übergeben. Der 15jährige wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz und wegen einer Trunkenheitsfahrt verantworten müssen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ludwigshafen

Pressestelle

Polizeiinspektion Speyer

Telefon: 06232-137-253 (oder -0)

E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.ludwigshafen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell