Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Waldesch: 59-Jähriger aus Waldesch vermisst - Polizei bittet um Mithilfe

Koblenz (ots)

Am vergangenen Montag, 11. Februar 2019, wurde Peter Bollinger aus Waldesch vermisst gemeldet.

Ersten Ermittlungen zufolge besuchte der 59-Jährige am Samstagabend (9. Februar 2019) die Gaststätte "Königsbacher Treff" in der Löhrstraße. Nach Zeugenaussagen ist Herr Bollinger anschließend um 20.32 Uhr mit der Buslinie 620 vom Koblenzer Hauptbahnhof (evtl. erfolgte der Einstieg aber auch an der Haltestelle Löhr-Center) in Richtung Waldesch gefahren.

Der Busfahrer konnte sich daran erinnern, dass der Mann an der Haltestelle "Waldesch Hünenfeld Bundesstraße" gegen 20.45 Uhr ausgestiegen ist. Mit ihm haben auch drei Frauen den Bus verlassen. In welche Richtung die Personen gegangen sind, konnte der Zeuge nicht sagen.

Seither wurde Herr Bollinger, der wie folgt beschrieben wird, nicht mehr gesehen. Herr Bollinger ist:

- etwa 170 cm groß und schlank, - stark nach vorn gebeugter Gang, - braune Haare mit Seitenscheitel links, - Brillenträger.

Zuletzt war Herr Bollinger mit einer blauen Jeanshose und einen Lederblouson bekleidet.

Ein Foto des Vermissten finden Sie hier: https://s.rlp.de/sJGps

Die Kripo Koblenz bittet Personen die Hinweise zum Verbleib des 59-Jährigen machen können und insbesondere die drei Frauen, die am Samstagabend an der Haltestelle Hühnenfeld ausgestiegen und wertvolle Zeuginnen sein können, sich unter der Telefonnummer 0261/103-2690 zu melden.

