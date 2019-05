Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Helferskirchen (ots)

In der Nacht vom 08.05.2019 auf den 09.05.2019 ereignete sich in Helferskirchen ein Verkehrsunfall mit anschließender Flucht. In der Sayntalstraße wurde durch ein bislang unbekanntes Fahrzeug ein Gartenzaun beschädigt. Am Zaun entstand erheblicher Sachschaden.

Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Montabaur zu wenden

