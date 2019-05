Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hahnstätten - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss -

65623 Hahnstätten (ots)

Am Donnerstagabend (09.05.2019) ereignete sich in Hahnstätten ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher unter dem Einfluss von Alkohol seinen Pkw führte. Gegen 21 Uhr wollte ein Fahrzeugführer von einer Ausfahrt auf die Straße fahren. Er übersah dabei einen bevorrechtigten Pkw. Beim Verursacher wurde eine Blutprobe angeordnet; an den Fahrzeugen entstand leichter Sachschaden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Montabaur

Polizeiinspektion Diez

Tel.: 06432/601-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell