Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westernohe - Verkehrsunfallflucht am Kindergarten, Zeugen gesucht

Westernohe (ots)

Der Geschädigte holte seine Kinder am Donnerstag, 09.05.2019, etwa 12:10 Uhr, im Kindergarten in Westernohe, In der Stark, ab und parkte seinen weißen Personenkraftwagen BMW dort für kurze Zeit entgegen der Fahrtrichtung. Vermutlich streifte dort ein anderes Fahrzeug den parkenden PKW, denn anschließend fanden sich Kratzer in der hinteren rechten Tür. Zeugen oder Beteiligte dieses Unfalles melden sich bitte bei der Polizei Westerburg.

