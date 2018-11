POL-SE: Bad Segeberg, Nehms / Polizei erbittet Hinweise nach drei Einbrüchen

Bad Segeberg (ots) - Am Donnerstag, den 22.11.18, wurden für den Bereich Bad Segeberg drei Einbrüche bei der Polizei angezeigt. In Bad Segeberg waren zwei Einfamilienhäuser im Kurt-Schumacher-Ring betroffen. In einem Fall blieb es bei einem Versuch. Die Tatzeit liegt vermutlich zwischen Mittwoch, den 21.11.18, 10:00 Uhr, bis Donnerstag, 22:00 Uhr. In Nehms verschafften sich die oder der Täter am Donnerstag zwischen 13:00 und 23:45 Uhr gewaltsam Zutritt in ein Einfamilienhaus in der Muggesfelder Straße. Entwendet wurden Schmuck und ein Tresor mit einem Pkw-Schlüssel und persönlichen Papieren. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt. Die Kriminalpolizei Pinneberg, Soko Wohnung, hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter 04101-2020 um Hinweise.

