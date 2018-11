POL-SE: Norderstedt - Festnahmen nach Autoaufbruch

Bad Segeberg (ots) - Am 13. November 2018 ist in der Straße Störkamp ein BMW aufgebrochen worden. Im Rahmen der Fahndung hat die Polizei zwei Personen festgenommen.

Gegen 3 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass sich gerade zwei Männer an einem Fahrzeug zu schaffen machen würden. Die nur wenige Minuten später am Tatort eintreffenden Beamten stellten fest, dass die Scheibe eines BMW zerstört war und aus dem Auto diverse Fahrzeugteile fehlten. Bei einer zeitgleich eingeleiteten Fahndung konnten Diensthundeführer der Polizeidirektion Bad Segeberg einen 48-Jährigen und einen 22-Jährigen vorläufig festnehmen. Dabei handelt es sich um Osteuropäer, die in Deutschland über keinen festen Wohnsitz verfügen.

Bei den polizeilichen Maßnahmen entdeckten die Beamten zwei weitere aufgebrochene Autos im Nahbereich. Hinsichtlich der Zusammenhänge dauern die Ermittlungen der Kriminalpolizei noch an. Der Gesamtschaden an den drei Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Am Folgetag führten Beamte die Festgenommenen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel beim Amtsgericht Norderstedt einem Haftrichter vor. Für beide Beschuldigte erließ das Gericht jeweils einen Untersuchungshaftbefehl.

