POL-PPWP: Polizeibeamten schlägt Cannabisgeruch entgegen

Kaiserslautern (ots) - Zur Vollstreckung eines Haftbefehls war eine Polizeistreife am Dienstagnachmittag in die Kaiserslauterer Innenstadt ausgerückt. Weil der Gesuchte nicht zu Hause angetroffen werden konnte, wurden seine Nachbarn befragt.

Als an einer der benachbarten Wohnungen die Tür geöffnet wurde, schlug den Beamten direkt starker Cannabisgeruch entgegen. Die junge Dame im Türrahmen gab an, dass sie auf die Heimkehr ihres Freundes warte, den sie schon länger nicht mehr gesehen habe. Offensichtlich hatte sich die 22-Jährige durch den Konsum berauschender Mittel "in Stimmung" gebracht.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde die Wohnung der Frau mit Unterstützung eines Diensthundes durchsucht. Dabei wurden Utensilien für den Konsum von Cannabis und Amphetamin gefunden und sichergestellt. Auf die 22-Jährige kommt deshalb eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz zu.

Noch während die Polizei vor Ort war, traf der "Heimkehrer" zu Hause ein. Er zeigte sich wenig begeistert vom Verhalten seiner Freundin während seiner Abwesenheit... | cri

