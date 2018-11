POL-PPWP: Autoknacker interessieren sich für (fast) alles

Kaiserslautern (ots) - Ein Paketzusteller ist am Dienstagvormittag in der Fruchthallstraße bestohlen worden. Gegen 11.30 Uhr stellte der Mann fest, dass aus seinem Fahrzeug mehrere Pakete verschwunden sind. Ersten Überprüfungen zufolge fehlen drei Pakete. Was sich darin befand, steht noch nicht fest.

Der 53-Jährige war sich sicher, dass er den Wagen verschlossen hatte. Wie es den Tätern gelang, das Fahrzeug zu öffnen, ist bislang unklar. Die Tatzeit liegt zwischen 9.10 und 11.30 Uhr. Täterhinweise gibt es bislang nicht.

Ähnlich ging es einem Autobesitzer in der Weberstraße. Dem 62-jährigen Mann wurden zwischen 18.15 und 20.45 Uhr eine Sporttasche und 20 Euro Bargeld aus dem Wageninneren gestohlen. Der Audi stand in dieser Zeit auf einem Privatparkplatz in Höhe des Hauses Nummer 1. Von den Tätern fehlt bislang jede Spur.

Auch in der Wolpertstraße sind unbekannte Täter in einen abgestellten Pkw eingedrungen. Am Dienstagvormittag teilte die Fahrzeughalterin mit, dass der Innenraum ihres Hyundai durchwühlt wurde. Aufbruchspuren konnten an dem Wagen nicht festgestellt waren. Gestohlen wurde offenbar nichts. Der Pkw stand im Innenhof eines Wohnanwesens. Die Tatzeit liegt zwischen Samstagnachmittag, 16 Uhr, und Montagvormittag, 10.50 Uhr. | cri

