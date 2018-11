POL-PPWP: Baggerarbeiten rufen Polizei auf den Plan

Bei Baggerarbeiten auf einem privaten Grundstück kamen diese Knochen zum Vorschein. Bild-Infos Download

Enkenbach-Alsenborn (ots) - Baggerarbeiten auf einem privaten Grundstück in Enkenbach-Alsenborn haben am Dienstagmittag die Polizei auf den Plan gerufen. Der Grund: Bei den Erdarbeiten auf dem Areal am Waldrand wurden Knochen gefunden.

Weil zunächst unklar war, ob es sich um tierische oder menschliche Knochen handelt, wurden die Baggerarbeiten eingestellt und der Fund zusammen mit Experten der Spurensicherung und der Gerichtsmedizin begutachtet. Ersten Einschätzungen der Fachleute zufolge dürfte es sich um Knochen tierischer Herkunft handeln. Sie wurden für weitere Untersuchungen sichergestellt und an das Labor der Gerichtsmedizin übergeben. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell