POL-PPWP: Erst Geldbeutel und Schlüssel, dann Auto gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Dreiste Diebe waren am Dienstag in Kaiserslautern am Werk. Zuerst brachen die Täter vormittags in einem Fitnessstudio einen Spind auf und stahlen daraus die Geldbörse und die Autoschlüssel eines Besuchers. Am Nachmittag machten sich die Unbekannten dann offensichtlich auf die Suche nach dem Pkw und fanden ihn an der Wohnanschrift des Halters. Mit Hilfe des gestohlenen Schlüssels konnten die Täter den Wagen öffnen, starten und davonfahren.

Bei dem gestohlenen Fahrzeug handelt es sich um einen Skoda Fabia mit dem amtlichen Kennzeichen WW - DA 92. Er verschwand zwischen 13 und 15 Uhr in der Richard-Wagner-Straße.

Zeugen, die möglicherweise gesehen haben, wer mit dem Skoda wegfuhr, oder die wissen, wo das Fahrzeug jetzt steht, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. | cri

