POL-PPWP: Radler bremst, rutscht und prallt gegen Auto

Kaiserslautern (ots) - Beim Bremsen ist ein Fahrradfahrer am Montagabend in der Ludwigstraße ins Rutschen gekommen und gegen einen Pkw geprallt. Der 24-Jährige war auf dem Radweg entgegen der Fahrtrichtung unterwegs und erkannte offenbar zu spät, dass die Ampel in Höhe der Einmündung zur Salzstraße für ihn rot zeigte. Er zog die Bremse, kam ins Rutschen und stieß mit seinem Rad gegen einen Hyundai, der gerade aus der Salzstraße kam und in die Ludwigstraße einbiegen wollte.

Nach der Kollision klagte der Radler über Kopfschmerzen sowie Schmerzen in Hand und Knie. Die Verständigung eines Rettungswagens lehnte er jedoch ab. | cri

