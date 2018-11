POL-PPWP: Hunde machen Bewohner auf Zimmerbrand aufmerksam

Enkenbach-Alsenborn (ots) - In einem Wohnhaus in der Thomasstraße hat es am Montagvormittag gebrannt. Das Feuer brach aus noch ungeklärter Ursache im Zimmer eines Bewohners aus.

Der 21-Jährige war nach eigenen Angaben von seinen beiden Hunden geweckt worden und hatte sofort den Brandgeruch wahrgenommen. Weil bereits das Obergeschoss des Hauses verraucht war, verständigte der junge Mann sofort die Feuerwehr und rettete sich zusammen mit den Hunden ins Freie. Alle drei blieben unverletzt.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Das gesamte Obergeschoss wurde jedoch durch das Feuer beschädigt. Die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. | cri

