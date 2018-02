POL-PDWO: Motorradfahrer schwer verletzt

Flörsheim-Dalsheim - Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer Bild-Infos Download

Flörsheim-Dalsheim (ots) - Ein 45 jähriger Motorradfahrer wird am Sonntag gegen 16:00 Uhr in der Alzeyer Straße schwer verletzt, als er beim Überholvorgang mit einem vorausfahrenden PKW kollidiert. Mit seiner Suzuki überholt der Mann aus Kirchheim a.d.W. zwei Autos, während die 28 jährigen Frau aus Worms im vorderen PKW nach links in die Ph.-Merkel Straße abbiegt. Der Aufprall gegen das Fahrzeugheck schleudert den Mann von seiner Maschine auf die Straße, wodurch er schwer verletzt wird. Beide Fahrzeuge sind nicht mehr fahrbereit und werden abgeschleppt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 7000 Euro.

