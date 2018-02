POL-PDWO: Wasserschaden im WEP

Worms (ots) - Am Samstagmittag wurden kurzzeitig alle nördlich gelegenen Geschäfte des WEP, mit Ausnahme des Media-Marktes, geräumt. Grund hierfür war laut der Feuerwehr Worms ein Defekt an der Hauptleitung der Sprinkleranlage. Da die Dichtung gebrochen war, floss Wasser aus dem Obergeschoss in das Treppenhaus zwischen Kaufland und Aldi sowie durch die Deckenanlagen in Teilen beider Geschäfte. Nach dem die Leitungen abgedichtet wurden erfolgte die Freigabe aller Geschäfte mit Ausnahme des Supermarktes Aldi, da der Wassereintritt hier in die Elektroanlagen erfolgte.

