POL-PDWO: Zeugen gesucht

Kirchheimbolanden (ots) - Am 24.02.2018 wurde in 67816 Dreisen in der Lohmühle ein zur Pflege angeleinter Greifvogel durch unbekannte Täter freigelassen. Dem Vogel wurde die Leine durchschnitten, so dass dieser entweder entwendet wurde oder wegflog.

Wer kann hierzu sachdienliche Hinweise geben?

