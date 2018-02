POL-PDWO: Vermisste Person

Kirchheimbolanden (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018 wurde in der Nacht eine ältere Bewohnerin eines Pflegeheims als vermisst gemeldet. Aufgrund ihres Alters und der niedrigen Aussentemperaturen wurden sofortige Suchmaßnahmen durch die Polizei veranlasst. An der Suche der vermissten Person waren Polizeikräfte der Inspektionen Kirchheimbolanden und Grünstadt, die Freiwillige Feuerwehr Eisenberg, Hunde der Rettungshundestaffel sowie der Hubschrauber der Polizei beteiligt. Die Dame konnte aufgrund der intensiven Suchmassnahmen unterkühlt aufgefunden werden und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus zur ärztlichen Versorgung verbracht.

