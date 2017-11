BPOLI S: Bundespolizisten nehmen 28-Jährigen fest: 30 Tage Gefängnis wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis

Ulm (ots) - Beamte des Bundespolizeireviers Ulm haben am Sonntagmorgen (12.11.2017) gegen 08:00 Uhr einen mit Vollstreckungshaftbefehl gesuchten 28-Jährigen im Hauptbahnhof Ulm festgenommen. Die Bundespolizisten überprüften die Personalien des 28-jährigen Staatenlosen im Rahmen einer Personenkontrolle. Hierbei stellte sich heraus, dass der wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis verurteilte Mann bereits von der Staatsanwaltschaft Halle/Saale gesucht wurde, da er die gegen ihn verhängte Geldstrafe noch nicht bezahlt hatte. Der in Sachsen-Anhalt wohnende Mann konnte die geforderte Strafe nicht begleichen, sodass er ersatzweise für 30 Tage ins Gefängnis muss. Bundespolizisten brachten den 28-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

