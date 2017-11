BPOLI S: Auseinandersetz im Regionalexpress

Stuttgart-Vaihingen (ots) - Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Personen ist es laut Angaben eines 26-Jährigen am Samstagabend (11.11.2017) gegen 22:25 Uhr in einem Regionalexpress Laufrichtung Singen(Hohentwiel) - Stuttgart gekommen. Der Mann meldete über den Polizeinotruf, dass eine männliche Person zwei Reisende im Zug angegriffen haben soll und ein Messer bei sich führe. Alarmierte Kräfte der Bundes- und Landespolizei durchsuchten daraufhin die Bahn in Stuttgart-Vaihingen, wo der Regionalexpress außerplanmäßig angehalten wurde. Weder die eingesetzten Beamten noch das Zugbegleitpersonal konnte zum gemeldeten Sachverhalt Feststellungen treffen. Eine Absuche am vorangegangenen Zwischenhalt in Böblingen verlief ebenso ergebnislos. Das Bundespolizeirevier Stuttgart hat die Ermittlungen zum Sachverhalt aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach weiteren Zeugen. Insbesondere mutmaßliche Geschädigte werden gebeten sich beim Bundespolizeirevier Stuttgart unter der Telefonnummer +49711870350 zu melden.

