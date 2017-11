BPOLI S: Staatsanwaltschaft und Bundespolizeiinspektion Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Taschendieb in Haft

Stuttgart (ots) - Zivilfahnder der Bundespolizeiinspektion Stuttgart haben am Samstagmorgen (11.11.2017) gegen 04:30 Uhr einen mutmaßlichen Taschendieb an der Haltestelle Stuttgart-Stadtmitte festgenommen. Der bereits einschlägig polizeibekannte 20-jährige Mann steht im Verdacht, kurz zuvor das Smartphone eines 24-jährigen schlafenden Reisenden gestohlen zu haben. Zivilfahnder der Bundespolizei beobachteten den gambischen Staatsangehörigen hierbei und nahmen ihn vorläufig fest. In der Folge versuchte der 20-jährige Tatverdächtige sich der Festnahme zu entziehen, indem er massiven Widerstand gegen die eingesetzten Bundespolizisten leistete. Zudem warf der Mann das zuvor erbeutete Handy während seines Fluchtversuchs weg. Die Polizeibeamten wurden durch den Vorfall nicht verletzt. Das Smartphone wurde im Anschluss an die Festnahme aufgefunden und sichergestellt. Der mutmaßliche Taschendieb wurde am Samstagnachmittag (11.11.2017) mit Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem zuständigen Richter vorgeführt, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ und in Vollzug setzte. Bundespolizisten brachten den 20-Jährigen anschließend in eine Justizvollzugsanstalt.

