POL-PDWO: Verkehrsunfall

Morschheim (ots) - Am Freitag, den 23.02.2018, gegen 15:27 Uhr ist es zu einem Verkehrsunfall in Morschheim gekommen. Ein 65-jährige Autofahrerin befuhr mit ihrem Pkw die Vordergasse und wollte an der Einmündung Vordergasse/Kaiserstraße nach rechts in die Kaiserstraße abbiegen. Hierbei übersah sie den vorfahrtberechtigten 23-jährigen Autofahrer, der auf der Kaiserstraße vom alten Sportplatz kommend in Fahrtrichtung Orbis gefahren war. Es kam zum Unfall mit hohem Sachschaden, beide Autos mussten abgeschleppt werden. Hierfür wurde kurzzeitig die Kaiserstraße in beide Fahrtrichtungen gesperrt. In der Folge kam es dabei zu einem weiteren Unfall, da ein Verkehrsteilnehmer wendete und hierbei auf den hinter ihm wartenden PKW auffuhr.

