POL-PDWO: Vermisste Person unterkühlt aufgefunden

Eisenberg (Pfalz) (ots) - Am Samstag, den 24.02.2018, ab ca. 02:30 Uhr wurde eine 89-jährige Frau in einem Seniorenheim in Eisenberg (Pfalz) vermisst. Mit vielen Kräften wurde nach ihr gesucht. Neben der Polizei, u.A. mit Hubschrauber, war auch die Rettungshundestaffel des Katastrophenschutzes Donnersberg und die freiwillige Feuerwehr Eisenberg im Einsatz. Sie konnte gegen 06:45 Uhr unterkühlt in Eisenberg aufgefunden werden.

