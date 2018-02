POL-PDWO: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Kirchheimbolanden (ots) - Am 24.02.2018 gegen 15.18 Uhr ereignete sich in 67814 Dannenfels auf der K 82 ein Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Fußgänger. Der Fußgänger lief an der K 82 entlang, ein Radfahrer näherte sich von hinten in gleicher Richtung. Der Fußgänger trat nach links auf die Fahrbahn, so dass der Radfahrer mit dem Fußgänger zusammenstieß. Aufgrund der Kollision stürzte der Radfahrer zu Boden und verletzte sich hierbei. Ebenfalls wurde der Fußgänger durch den Zusammenstoß verletzt. Beide Unfallbeteiligte mussten zwecks ärztlicher Versorung ins Krankenhaus.

