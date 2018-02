POL-PDWO: Auffahrunfall auf der A61 mit Schwerverletzter Person

Worms (ots) - Am Samstagmorgen kam es zum Verkehrsunfall mit Schwerverletzter Person auf der A61. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 53-jährige Toyota-Fahrer und 50-jährige Ford-Fahrer die A61 in dieser Reihenfolge auf dem linken von zwei Fahrstreifen aus Richtung Alzey kommend in Richtung Worms. In Höhe der Unfallstelle stockte der Verkehr auf beiden Fahrspuren. Der Toyota-Fahrer bremste daher verkehrsbedingt ab. Der Ford-Fahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr in der Folge fast ungebremst auf den haltenden PKW auf. Hierbei wurden der Ford-Fahrer, der Toyota-Fahrer sowie sein Mitfahrer leicht und die 72-jährige Toyota-Insassin schwer verletzt. Der Ford war nicht mehr fahrbereit, beide Airbags wurden durch den Zusammenstoß ausgelöst.

