POL-PDWO: Verkehrsunfall nach Überholen trotz Gegenverkehrs mit Leichtverletzter Person

Worms (ots) - Am Samstagmorgen kam es zum Verkehrsunfall mit Leichtverletzter Person. Der 22-jährige Ford-Fahrer und die 25-jährige Citroen-Fahrerin befuhren in dieser Reihenfolge die Alzeyer Straße/alte B47 in Worms aus Richtung Worms-Pfeddersheim kommend in Fahrtrichtung Worms-Pfiffligheim. Trotz Gegenverkehrs überholte die Citroen-Fahrerin den Ford-Fahrer. Um möglichst schnell wieder auf die rechte Spur zu gelangen, schnitt sie den Ford-Fahrer. Unmittelbar danach bremste sie stark ab, sodass der Ford-Fahrer nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und es zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die 25-jährige erlitt ein Schleudertrauma, der 22-jährige wurde durch das Auslösen des Fußairbags leicht verletzt.

