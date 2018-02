POL-PDWO: Auf frischer Tat betroffen beim Versuch von in Umlaufbringen von Falschgeld - festgestellt durch die Verkäuferin einer Tankstelle in Worms

Worms (ots) - Am Samstag versuchte ein 25-jähriger Mann aus Worms seine Rechnung an einer Tankstelle in Worms mit einem gefälschten 20-Euro-Schein zu zahlen. Da der Verkäuferin der falsche Geldschein auffiel, machte sie den Mann darauf aufmerksam und wollte die Polizei verständigen, weshalb der Mann wegfuhr. Kurz darauf erschien er jedoch auf der Dienststelle, da er Bedenken bezüglich seines geplanten Vorgehens verspürte. Eine benachbarte Polizeidienststelle teilte einen am Vormittag gleich gelagerten Sachverhalt in einem LIDL-Markt, welcher im Zusammenhang stehen könnte. Der 25-jährige musste nach der erkennungsdienstlichen Behandlung und der Durchsuchung seiner Wohnung entlassen werden. Vier weitere gefälschte 20-Euro-Scheine mit derselben Seriennummer wurde im Nachgang durch den Filialleiter des Burger Kings mitgeteilt. Diese wurden einige Tage zuvor eingenommen.

