POL-PPWP: Hochwertiges Gerät aus Praxis gestohlen

Kaiserslautern (ots) - Mit brachialer Gewalt haben sich Einbrecher in der Nacht von Montag auf Dienstag (19./20. November) Zugang zu einer Arztpraxis in der Richard-Wagner-Straße verschafft. Am Dienstagmorgen kurz vor 8 Uhr entdeckten Mitarbeiter die aufgebrochene Eingangstür der Praxis und stellten fest, dass ein hochwertiges technisches Gerät samt Zubehör aus den Räumen gestohlen wurde.

Bei dem gestohlenen Gerät handelt es sich um ein sogenanntes CEREC-Gerät, das zur computerunterstützten Herstellung von Zahnersatz verwendet wird. Zusammen mit dem angerichteten Schaden an der Eingangstür liegt der Gesamtschaden im sechsstelligen Euro-Bereich.

Die Ermittler fragen nun: Wem sind in der Zeit zwischen Montag, 18 Uhr, und Dienstag, 7.55 Uhr, in der unteren Richard-Wagner-Straße verdächtige Personen und/oder Fahrzeuge aufgefallen. Möglicherweise wurde das gestohlene Gerät mit einem (größeren) Fahrzeug abtransportiert. Wer hat eventuell Beobachtungen gemacht, als das Gerät eingeladen wurde? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei jederzeit unter der Telefonnummer 0631 / 369 -2620 entgegen. | cri

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631-369-1080

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pp.westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell