POL-PDMT: ***Zeugen gesucht*** Einbruch in Gaststätte

In der Zeit vom 07.05.2019, 21.50 Uhr bis 08.05.2019, 10.40 Uhr, wurde in Rennerod in eine Gaststätte eingebrochen. Der/die Täter hebelten die Haupteingangstür einer Gaststätte auf und gelangten anschließend ins Innere des Gebäudes. Da sich die Gaststätte in einem Wohn-/Geschäftshaus, zwischen weiteren Ladengeschäften und unmittelbar an einer Durchgangsstraße der Hauptstraße/B54 befindet, hofft die Polizei Westerburg auf Hinweise aus der Bevölkerung und sucht Zeugen unter der 02663/98050.

