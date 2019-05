Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Westernohe - Verkehrsunfall mit schwerverletzter Person

Westernohe (ots)

Am Donnerstag, 09.05.2019, gegen 09.25h ereignete sich auf der L298 zwischen Rennerod und Westernohe ein Verkehrsunfall. Derzeitigem Ermittlungsstand nach kam der alleinbeteiligte Fahrzeugführer infolge zu hoher Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort durchbrach er eine Baumgruppe, überschlug sich anschließend mit seinem PKW und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrzeugführer wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen, der Beifahrer wurde leicht verletzt. An dem PKW entstand Totalschaden. Neben dem DRK waren die Feuerwehren aus Rennerod, Höhn und Oberrod im Einsatz, sowie ein Rettungshubschrauber und die Polizei Westerburg.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Westerburg

Telefon: 02663-98050

piwesterburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell