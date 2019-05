Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Unklare Rauchentwicklung

Bad Ems (ots)

Am heutigen Vormittag kam es gegen 10:00 Uhr in der Malbergklinik, Bad Ems, zu einer unklaren Rauchentwicklung. Etwa 20 Personen wurden auf der Straße und die restlichen Personen in anderen Gebäudeteilen in Sicherheit gebracht wurden. Es entstand weder Personen- noch Gebäudeschaden. Als Ursache könnte eventuell eine achtlos weggeworfene Zigarettenkippe in Frage kommen, wodurch Laub in einem Lüftungsschacht anfing zu kokeln. Für die Dauer des Einsatzes musste die Römerstraße für etwa eine Stunde gesperrt werden. Im Einsatz war die Feuerwehr Bad Ems, das DRK mit Notarzt und die Polizei.

